Во Вроцлаве задержали женщину с ножами, которая выкрикивала оскорбления в адрес украинцев

В польском Вроцлаве правоохранители задержали женщину, которая, находясь в состоянии сильного опьянения, с ножами в руках посреди ночи выкрикивала оскорбления в адрес украинцев.

Об этом пишет Gazeta Wrocławska, передает "Европейская правда".

Как отмечается, инцидент произошел на той же улице, где несколькими днями ранее 18-летний гражданин Украины напал с ножом на 30-летнюю полячку.

По словам очевидцев, женщина выбежала из своей квартиры и начала агрессивно вести себя по отношению к украинцам, проходившим мимо. Впоследствии она вышла на улицу, где, по всей видимости, приставала к случайным прохожим.

По информации полиции, в руках женщина держала ножи, которыми угрожала как минимум одному человеку. Правоохранители задержали её и доставили в вытрезвитель.

"Она находилась в таком состоянии, что её доставили в вытрезвитель, где она провела ночь", – сообщила помощница инспектора Анна Ницер из Управления городской полиции Вроцлава.

Во Вроцлаве недавно группа польских мужчин напала на молодую украинскую пару, якобы услышав их акцент. Нападавшие были взяты под стражу на три месяца.

В МВД Польши на фоне этих событий подчеркнули, что подобные поступки будут встречать надлежащую реакцию правоохранительных органов, а польский премьер Дональд Туск обратился к президенту Навроцкому с призывом "прервать молчание".