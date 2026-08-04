У ЄС розслідують, чи стоїть Росія за кампанією з дезінформації щодо ситуації в Сеуті

Європол та спецпідрозділ дипломатичної служби ЄС (EEAS) мають дізнатися, хто саме стоїть за масованою кампанією з дезінформації у мережі щодо ситуації в Сеуті.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив єврокомісар з питань внутрішніх справ Магнус Бруннер по завершенню екстреного онлайн-засідання голів МВС ЄС, присвяченому раптовому потоку мігрантів у іспанський анклав, у вівторок, 4 серпня.

Європейська служба зовнішніх справ (EEAS) та Європол повинні визначити, чи Росія брала участь у кампанії з поширення брехливих новин про Сеуту.

"Тепер завдання EEAS, а також Європолу – розібратися в деталях, хто були ці порушники. Чи це була Росія… чи це були торговці людьми та контрабандисти?", – заявив Бруннер, відповідаючи на питання журналістів.

Він уточнив, що достеменно відомо, що за дезінформуючою кампанією стоять "торговці людьми та контрабандисти", але щодо участі в цьому Росії робити висновки зарано без відповідного розслідування.

"Про торговців людьми та контрабандистів ми вже знаємо. А щодо решти, будь ласка, зачекайте на реальну оцінку", – підкреслив єврокомісар.

Як повідомляла "Європейська правда", напередодні країни ЄС обговорювали загрозу російської дезінформації через події в іспанській Сеуті, яка минулого тижня зіштовхнулась із масштабним напливом мігрантів.

Ці побоювання стали публічно відомими 31 липня, коли в.о. міністра закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що в проросійських мережах було виявлено понад 1500 публікацій щодо Сеути.

Нагадаємо, десятки тисяч мігрантів, деякі з них – плавом, перетнули кордон з Марокко до сусіднього іспанського міста Сеута. За даними іспанського уряду, майже всі вони вже повернулися.

Глава МЗС Іспанії запевнив, що із Сеути повернуть усіх мігрантів "до останнього".

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