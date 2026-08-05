СМИ узнали о переговорах бывших чиновников из Европы и РФ о войне в Украине

В прошлом месяце в Вене состоялась встреча бывших высокопоставленных чиновников из Великобритании, Франции, Германии и России, целью которой было обсудить возможные условия проведения мирных переговоров о прекращении войны в Украине.

Об этом агентству Bloomberg стало известно из источников, сообщает "Европейская правда".

В состав группы входили бывший советник по вопросам национальной безопасности Великобритании Тим Барроу, бывший государственный секретарь Германии Маркус Эдерер и опытный французский дипломат Пьер Вимон, сообщили источники на условиях анонимности.

Они отказались назвать имя представителя РФ, принимавшего участие во встрече.

Барроу не ответил на запрос о комментарии. Министерство иностранных дел Франции отказалось от комментариев.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что "не располагает информацией об упомянутых обсуждениях". "Они не проводились от имени Федерального министерства иностранных дел или в координации с ним", – добавили в ведомстве.

Пресс-секретарь британского правительства отметил: "Великобритания поддерживает усилия, направленные на обеспечение справедливого и прочного мира для Украины. Мы не комментируем действия бывших должностных лиц".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не ответил на запрос о комментарии.

Агентство отмечает, что нередко бывшие чиновники и аналитические центры участвуют в неформальных дипломатических инициативах, не связанных непосредственно с правительствами, с целью поиска потенциальных путей решения сложных международных проблем.

Такие встречи, как правило, являются частными инициативами, не имеющими официального мандата, и проходят в формате экспертных дискуссий. Идеи, обсуждаемые в ходе таких дискуссий, впоследствии могут быть переданы по правительственным каналам.

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что в июле в Баку состоялась встреча бывших высокопоставленных чиновников Германии и России.

Тогда агентство Bloomberg сообщило, что неофициальная немецкая делегация, в состав которой входили бывший руководитель аппарата канцлера Ангелы Меркель Рональд Пофалла и бывший глава земли Бранденбург Маттиас Платцек, провела встречу в столице Азербайджана с несколькими соратниками главы Кремля Владимира Путина.

В состав российской делегации входили Валерий Фадеев, который является председателем российского Совета по вопросам гражданского общества и прав человека, и Виктор Зубков, который когда-то был вице-премьером при Путине, а сейчас возглавляет правление государственного энергетического конгломерата "Газпром".

Комментируя переговоры в Баку, в украинском МИД заявляли, что эта встреча "столь же секретна, сколь и неважна".