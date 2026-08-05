МЗС привітало рішення суду у Швеції щодо підсанкційного судна Caffa

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення Швеції щодо російського судна "тіньового флоту".

Про це він написав у соцмережах, передає "Європейська правда".

У середу, 5 липня, Сибіга привітав рішення Верховного суду Швеції залишити в силі рішення про арешт і передачу Україні судна російського "тіньового флоту" Caffa.

Він зазначив, що таке рішення створює важливий прецедент, який доводить, що рішучі дії правоохоронних органів і прокурорів у поєднанні з незалежним та неупередженим судом здатні втілити принцип відповідальності у реальні результати.

"Продовжуємо працювати над протидією російському "тіньовому флоту" та обмеженням його здатності приносити Росії кошти для ведення війни", – додав очільник українського МЗС.

Напередодні про таке рішення Швеції повідомив уповноважений президента України з санкційної політики Владислав Власюк.

29 квітня судно заарештували. На початку травня команді судна, переважно росіянам, дозволили залишити Швецію у супроводі прикордонників, а заарештоване Caffa залишилося стояти на якорі у порту.

На початку червня суд у Швеції попередньо погодив передачу Україні затриманого за її запитом судна Caffa. Українські посадовці, зокрема генпрокурор Руслан Кравченко, тоді повідомляли про рішення шведського суду як затвердження арешту.

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