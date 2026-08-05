МИД приветствовало решение суда в Швеции в отношении судна Caffa, подпадающего под санкции

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал решение Швеции в отношении российского судна "теневого флота".

Об этом он написал в социальных сетях, сообщает "Европейская правда".

В среду, 5 июля, Сибига приветствовал решение Верховного суда Швеции оставить в силе постановление об аресте и передаче Украине судна российского "теневого флота" Caffa.

Он отметил, что такое решение создает важный прецедент, доказывающий, что решительные действия правоохранительных органов и прокуроров в сочетании с независимым и беспристрастным судом способны воплотить принцип ответственности в реальные результаты.

"Продолжаем работать над противодействием российскому "теневому флоту" и ограничением его способности приносить России средства для ведения войны", – добавил глава украинского МИД.

Накануне о таком решении Швеции сообщил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.

29 апреля судно арестовали. В начале мая экипажу судна, состоящему преимущественно из россиян, разрешили покинуть Швецию в сопровождении пограничников, а арестованное судно Caffa осталось стоять на якоре в порту.

В начале июня суд в Швеции предварительно одобрил передачу Украине задержанного по её запросу судна Caffa. Украинские чиновники, в частности генпрокурор Руслан Кравченко, тогда сообщали о решении шведского суда как об утверждении ареста.

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