У Зеленського заявили про переможне рішення суду у Швеції щодо підсанкційного судна Caffa

Уповноважений президента України з санкційної політики Владислав Власюк заявив про переможне рішення шведського суду щодо передачі Україні підсанкційного судна Caffa, причетного до вивезення краденого зерна з окупованих територій.

Про це він заявив у своєму Facebook, пише "Європейська правда".

4 серпня Власюк написав, що Верховний суд Швеції "остаточно віддав Україні конфісковане підсанкційне судно Caffa".

Інші деталі рішення поки невідомі.

Швеція зупинила і затримала судно Caffa у водах Балтійського моря 6 березня за підозрами у використанні фальшивого прапора та порушенні морського права й безпекових вимог.

За даними України, судно було причетне до перевезень краденого зерна з окупованих РФ територій, у зв’язку з чим перебуває під санкціями та відповідним розслідуванням.

29 квітня судно заарештували. На початку травня команді судна, переважно росіянам, дозволили залишити Швецію у супроводі прикордонників, а заарештоване Caffa залишилося стояти на якорі у порту.

На початку червня суд у Швеції попередньо погодив передачу Україні затриманого за її запитом судна Caffa. Українські посадовці, зокрема генпрокурор Руслан Кравченко, тоді повідомляли про рішення шведського суду як затвердження арешту.

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