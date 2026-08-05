В Германии осудили правоэкстремистов за нападения на приюты для беженцев

В Германии в рамках судебного процесса над членами и сторонниками ультраправой группировки "Последняя волна обороны" подсудимым были назначены наказания в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Высший региональный суд Гамбурга признал их виновными, в частности, в принадлежности к террористической организации и покушении на убийство.

Группа планировала и совершала поджоги и взрывы в местах размещения просителей убежища и в учреждениях левого толка. Никто не пострадал, что, по мнению следователей, отчасти было случайностью.

Членов группировки также обвиняют в так называемой "охоте на педофилов" – преследовании лиц, которых они подозревали в педофилии. На момент совершения преступлений подсудимым было от 14 до 21 года.

Семь тюремных сроков, назначенных в соответствии с уголовным законодательством в отношении несовершеннолетних, составили от двух лет и четырёх месяцев до пяти лет. Один подсудимый получил условное наказание сроком на полтора года. Трое подсудимых также были признаны виновными в организации преступной группы. По словам председательствующей судьи, эти действия представляли собой попытку "создать хаос".

Группа, частично состоявшая из очень молодых и даже несовершеннолетних подсудимых, была разгромлена силами безопасности в мае прошлого года.

Следователи выявили более 70 чат-групп по всей Германии, связанных с "Последней волной обороны". Молодые неонацисты выбрали себе лозунг: "Мы – волна, смывающая грязь с нашей страны". Один из логотипов группировки напоминал эмблему дивизии СС "Мертвая голова".

Федеральный прокурор Германии в декабре прошлого года выдвинул обвинения против восьми подозреваемых за их предполагаемую принадлежность к "праворадикальной террористической группе".

Судебный процесс над участниками группы начался в марте.