Уровень воды в Висле – местами самый низкий за последние 70 лет

В Польше во многих местах уровень воды в Висле достигает рекордно низких отметок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Всего по всей стране действует 71 гидрологическое предупреждение о засухе. "В ближайшие дни их количество может расти. Предупреждения охватывают практически весь участок Вислы: от верхнего течения, через среднюю часть реки, вплоть до нижней Вислы", – сказал гидролог IMGW Павел Станишевский.

Эксперт подчеркнул, что в Аннополе в Люблинском воеводстве уже зафиксирован новый абсолютный минимум. "Сейчас уровень воды там составляет 160 см, тогда как предыдущее минимальное значение равнялось 162 см и было зафиксировано более 70 лет назад", – отметил он. Он также напомнил, что к рекордно низким значениям Висла приближается и в Варшаве.

"В настоящее время уровень воды на станции "Варшава-Бульвары" составляет 109 см, тогда как абсолютный минимум – 104 см – был зафиксирован в августе 2025 года. Прогнозы указывают, что в ближайшие дни возможно дальнейшее снижение уровня воды и приближение к этому значению", – отметил он.

Рекордно низкий уровень воды в Висле также фиксируется в Козеницах и Полянке – около 100 и 94 см соответственно. Гидрологические проблемы в этих регионах привели к ограничению производственной мощности электростанций в этих городах, поскольку вода из реки используется для охлаждения энергоблоков.

На Козеницкой электростанции работают лишь пять из 11 энергоблоков. Однако оператор уверяет, что вырабатываемой ими энергии хватит для удовлетворения спроса, заявленного "Польскими электроэнергетическими сетями" (PSE). Ранее PSE объявили о периодах мобилизации на рынке мощностей.

Гидрологическая ситуация улучшилась на Мазурах, в Жулавах и частично в бассейнах рек Бебжа и Супрасла. Однако гидролог считает, что для устойчивого улучшения гидрологической ситуации нужен "более длительный период с осадками, превышающими норму".

Институт метеорологии и водного хозяйства выпустил предупреждение о жаре почти для всей страны; на юго-востоке термометры покажут даже 40°C. В 11 воеводствах также действуют предупреждения о грозах. Центр реагирования на чрезвычайные ситуации (RCB) разослал предупреждения о грозах жителям 10 воеводств.

Напомним, в Румынии на Дунае в районе Чернаводской АЭС затопят четыре баржи в попытке повысить уровень воды в реке, от чего зависит дальнейшая безопасная работа станции.

На Чернаводской АЭС уже остановлен один энергоблок, что сократило мощности генерации электроэнергии в Румынии на 10%. Сейчас под угрозой остановки находится второй энергоблок.

Под угрозой остановки также единственная АЭС Венгрии. Впрочем, во вторник премьер-министр Петер Мадьяр сообщил о повышении уровня воды на 1,5 см.

Из-за обмеления Днестра и проблем у соседей с угрозой дефицита электроэнергии столкнулась также Молдова. Во вторник профильный министр призвал домохозяйства к экономии в часы пиковой нагрузки, чтобы избежать экстренных отключений.

Подробнее читайте в статье: Дунай на грани: как жара и обмеление ключевой реки создали проблемы для Европы.