Укр Рус Eng

Залужного не взяли на зустріч з британським міністром; в ОПУ кажуть, що він і не хотів

Новини — Середа, 5 серпня 2026, 19:50 — Сергій Сидоренко

Посол Валерій Залужний  та офіс президента висловлюють відмінні позиції щодо того, чому зустріч з міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом відбулася без участи посла України у Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як відомо, у середу стало відомо про візит до України новопризначеного міністра оборони Великої Британії Стрітінга. ЄП звернула увагу на те, що не офіційних фото та відеоматеріалах з цієї події присутній британський посол, але немає українського.

В оточенні Залужного стверджують, що причиною стало те, що посла не повідомили про цю подію.

"Посла Валерія Залужного на зустріч президента України та міністра оборони Британії не запросили", – заявила ЄвроПравді медіарадниця Залужного Оксана Тороп.

Радник президента Дмитро Литвин зі свого боку, відповів на запитання ЄвроПравди, що Залужний мав сам ініціювати свою участь, але не зробив цього і обрав інший захід. "Це ініціативна історія (на офіційних візитах) з рівнем нижче прем’єра чи президента".  "Є звичаєва багатолітня практика у протоколу, шо з прем'єр-міністром або президентом іншої країни посол в тій країні прибуває майже завжди, а якщо рівень нижче, то кожен посол самостійно визначається і повідомляє, якщо буде (брати участь у зустрічі – ЄП). Сьогодні пан посол, наскільки ми знаємо, бере участь у заходах МЗС в рамках щорічної наради з послами", – заявив Литвин.

Однак, за інформацією джерел ЄП, не підтвердженою офіційним коментарем, Залужний дізнався про зустріч вже після того, як вона відбулася – і тому не мав змоги повідомити про своє бажання.

Редакції достеменно невідомо, наскільки було залучено до підготовки візиту посольство України у Лондоні, що є підпорядкованим Залужному.

Між тим, привертає увагу асиметричність української та британської делегації.

 

Нагадаємо, посол Валерій Залужний дійсно перебуває у на загальній нараді послів, де у понеділок зробив резонансну заяву про те, що Україна "ніколи не стане членом НАТО", всупереч нормі Конституції.

У МЗС вже прокоментували слова Залужного про перспективи вступу України до НАТО.

Також повідомлялося, що міністр оборони Британії вперше прибув до Києва та зустрівся із Зеленським.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Зеленський МЗС
Реклама: