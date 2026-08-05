Посол Валерій Залужний та офіс президента висловлюють відмінні позиції щодо того, чому зустріч з міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом відбулася без участи посла України у Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як відомо, у середу стало відомо про візит до України новопризначеного міністра оборони Великої Британії Стрітінга. ЄП звернула увагу на те, що не офіційних фото та відеоматеріалах з цієї події присутній британський посол, але немає українського.

В оточенні Залужного стверджують, що причиною стало те, що посла не повідомили про цю подію.

"Посла Валерія Залужного на зустріч президента України та міністра оборони Британії не запросили", – заявила ЄвроПравді медіарадниця Залужного Оксана Тороп.

Радник президента Дмитро Литвин зі свого боку, відповів на запитання ЄвроПравди, що Залужний мав сам ініціювати свою участь, але не зробив цього і обрав інший захід. "Це ініціативна історія (на офіційних візитах) з рівнем нижче прем’єра чи президента". "Є звичаєва багатолітня практика у протоколу, шо з прем'єр-міністром або президентом іншої країни посол в тій країні прибуває майже завжди, а якщо рівень нижче, то кожен посол самостійно визначається і повідомляє, якщо буде (брати участь у зустрічі – ЄП). Сьогодні пан посол, наскільки ми знаємо, бере участь у заходах МЗС в рамках щорічної наради з послами", – заявив Литвин.

Однак, за інформацією джерел ЄП, не підтвердженою офіційним коментарем, Залужний дізнався про зустріч вже після того, як вона відбулася – і тому не мав змоги повідомити про своє бажання.

Редакції достеменно невідомо, наскільки було залучено до підготовки візиту посольство України у Лондоні, що є підпорядкованим Залужному.

Між тим, привертає увагу асиметричність української та британської делегації.

Нагадаємо, посол Валерій Залужний дійсно перебуває у на загальній нараді послів, де у понеділок зробив резонансну заяву про те, що Україна "ніколи не стане членом НАТО", всупереч нормі Конституції.

У МЗС вже прокоментували слова Залужного про перспективи вступу України до НАТО.

Також повідомлялося, що міністр оборони Британії вперше прибув до Києва та зустрівся із Зеленським.