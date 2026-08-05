Посол Валерий Залужный и аппарат президента занимают разные позиции по поводу того, почему встреча с министром обороны Великобритании Весом Стритингом состоялась без участия посла Украины в Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как известно, в среду стало известно о визите в Украину новоназначенного министра обороны Великобритании Стритинга. "ЕП" обратила внимание на то, что на неофициальных фото и видеоматериалах с этого мероприятия присутствует британский посол, но нет украинского.

В окружении Залужного утверждают, что причиной стало то, что послу не сообщили об этом событии.

"Посла Валерия Залужного на встречу президента Украины и министра обороны Великобритании не пригласили", – заявила "ЕвроПравде" пресс-секретарь Залужного Оксана Тороп.

Советник президента Дмитрий Литвин, со своей стороны, ответил на вопрос "ЕвроПравды", что Залужный должен был сам инициировать свое участие, но не сделал этого и выбрал другое мероприятие. "Это инициативная история (при официальных визитах) с уровнем ниже премьера или президента". "Существует устоявшаяся многолетняя протокольная практика, согласно которой с премьер-министром или президентом другой страны посол в этой стране прибывает почти всегда, а если уровень ниже, то каждый посол самостоятельно принимает решение и сообщает, будет ли он (участвовать во встрече – ЕП). Сегодня господин посол, насколько нам известно, принимает участие в мероприятиях МИД в рамках ежегодного совещания с послами", – заявил Литвин.

Однако, по информации источников ЕП, не подтвержденной официальным комментарием, Залужный узнал о встрече уже после того, как она состоялась – и поэтому не имел возможности сообщить о своем желании.

Редакции точно неизвестно, насколько к подготовке визита было привлечено посольство Украины в Лондоне, подчиняющееся Залужному.

Между тем, привлекает внимание асимметричность украинской и британской делегаций.

Напомним, посол Валерий Залужный действительно находится на общем совещании послов, где в понедельник сделал резонансное заявление о том, что Украина "никогда не станет членом НАТО", вопреки положению Конституции.

В МИД уже прокомментировали слова Залужного о перспективах вступления Украины в НАТО.

Также сообщалось, что министр обороны Великобритании впервые прибыл в Киев и встретился с Зеленским.