Президент Фінляндії обговорив з Зеленським останні події у переговорному процесі щодо миру

Президент Фінляндії Александр Стубб розповів про свою розмову з українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Стубб висловив рішучу підтримку України з боку Фінляндії після останньої атаки РФ по Києву і передмістю.

"Україна потребує посилення своїх систем протиповітряної оборони", – наголосив він.

За його словами, лідери також обговорили останні події у переговорному процесі щодо миру.

"На відміну від Росії, Україна вже давно заявляє про свою готовність до припинення вогню та мирних переговорів. Ми продовжуємо працювати над досягненням стійкого та справедливого миру", – написав Стубб.

Президент Володимир Зеленський також обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте російські удари по українських містах, а також потребу України в ракетах-перехоплювачах.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що американський президент Дональд Трамп на зустрічі із Зеленським в Овальному кабінеті минулого тижня відхилив його прохання про сотні додаткових ракет-перехоплювачів до Patriot перед зимою.

5 серпня посол ЄС Катаріна Матернова опублікувала розлогий допис з деталями нічних ударів РФ по Києву та передмістях, наголошуючи, що нова регулярність балістичних атак виснажує українців і схожа на спробу "зламати Київ".