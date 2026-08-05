Президент Финляндии обсудил с Зеленским последние события в переговорном процессе о мире

Президент Финляндии Александр Стубб рассказал о своей беседе с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

Стубб выразил решительную поддержку Украины со стороны Финляндии после последней атаки РФ на Киев и его пригороды.

"Украина нуждается в укреплении своих систем противовоздушной обороны", – подчеркнул он.

По его словам, лидеры также обсудили последние события в переговорном процессе по урегулированию конфликта.

"В отличие от России, Украина уже давно заявляет о своей готовности к прекращению огня и мирным переговорам. Мы продолжаем работать над достижением устойчивого и справедливого мира", – написал Стубб.

Президент Владимир Зеленский также обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте российские удары по украинским городам, а также потребность Украины в ракетах-перехватчиках.

Напомним, СМИ писали, что американский президент Дональд Трамп на встрече с Зеленским в Овальном кабинете на прошлой неделе отклонил его просьбу о сотнях дополнительных ракет-перехватчиков для системы Patriot перед зимой.

5 августа посол ЕС Катарина Матернова опубликовала обширный пост с подробностями ночных ударов РФ по Киеву и пригородам, отметив, что новая регулярность баллистических атак изматывает украинцев и похожа на попытку "сломить Киев".