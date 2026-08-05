Зеленський обговорив із Рютте потребу України в ракетах-перехоплювачах

Президент Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте російські удари по українських містах, а також потребу України в ракетах-перехоплювачах.

Про це він повідомив ввечері 5 серпня у соцмережах, пише "Європейська правда".

Зеленський заявив, що зараз Україна максимально працює з усіма партнерами, які "можуть допомогти з постачанням ракет-перехоплювачів для захисту від таких неадекватних російських ударів просто по життю, по людях і по цивільних обʼєктах".

Зокрема він обговорив це із генеральним секретарем НАТО.

"Марк добре поінформований про загрози, і ми скоординували нашу активність щодо країн, які мають необхідні ракети й спроможність допомогти. Важливо прибрати всю бюрократію та ухвалити потрібні політичні рішення", – акцентував Зеленський.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що американський президент Дональд Трамп на зустрічі із Зеленським в Овальному кабінеті минулого тижня відхилив його прохання про сотні додаткових ракет-перехоплювачів до Patriot перед зимою.

5 серпня посол ЄС Катаріна Матернова опублікувала розлогий допис з деталями нічних ударів РФ по Києву та передмістях, наголошуючи, що нова регулярність балістичних атак виснажує українців і схожа на спробу "зламати Київ".