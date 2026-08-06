Суд избрал меру пресечения экс-послу в США Стефанишиной

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 6 млн гривен для бывшего посла Украины в США Ольги Стефанишиной.

Об этом сообщает "Суспільне" из зала суда, пишет "Европейская правда".

Кроме того, по решению суда Стефанишина обязана являться по вызову детективов НАБУ, сообщать об изменении места жительства и не общаться со свидетелями по делу.

Стефанишину подозревают в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

По версии следствия, она не задекларировала две квартиры в Киеве, расходы на их ремонт, аренду жилья, пользование Mercedes-Benz, а также оплату авиабилетов и лечения матери.

Ранее СМИ писали, что Стефанишина попросила о завершении дипломатической службы по личным обстоятельствам.

3 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о её увольнении с должности посла в США.

Впоследствии Стефанишина заявила, что сама приняла решение уйти с поста.