Рютте та фон дер Ляєн зустрінуться 2 вересня в Брюсселі

У середу, 2 вересня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генеральний секретар НАТО Марк Рютте проведуть зустріч у приміщенні Європейської комісії і зроблять заяву для преси.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" в Брюсселі, повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

Генсек НАТО Рютте та президентка Єврокомісії фон дер Ляєн 2 вересня зустрінуться у штаб-квартирі Єврокомісії – Берлемоні.

"Завтра президентка (фон дер Ляєн) прийме генерального секретаря НАТО Марка Рютте тут, у Берлемоні", – повідомила Піньо.

За її словами, посадовці виступлять із заявами для преси о 12:30 за місцевим часом, перед початком своєї зустрічі.

Як повідомляла "Європейська правда", напередодні прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск мав розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте про ймовірну підготовку Росії до провокацій проти держав-членів Альянсу.

Туск окремо заявив про ознаки підготовки Росії до ескалації та припустив, що найближчі сім-вісім місяців можуть стати визначальними для безпеки України, Польщі та всього регіону.

Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп спростував припущення, що директор ЦРУ їздив до Москви з метою переконати очільника Кремля не випробовувати рішучість НАТО.

Також стало відомо, що розміщені у Європі американські військові нібито лишилися з "критичним дефіцитом" ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot, вагомою причиною чого стала війна проти Ірану.