В среду, 2 сентября, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проведут встречу в здании Европейской комиссии и выступят с заявлением для прессы.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" в Брюсселе, сообщила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

Генеральный секретарь НАТО Рютте и председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен 2 сентября встретятся в штаб-квартире Еврокомиссии – Берлемон.

"Завтра президент (фон дер Ляйен) примет генерального секретаря НАТО Марка Рютте здесь, в Берлемоне", – сообщила Пиньо.

По ее словам, чиновники выступят с заявлениями для прессы в 12:30 по местному времени, перед началом своей встречи.

Как сообщала "Европейская правда", накануне премьер-министр Польши Дональд Туск провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте о вероятной подготовке России к провокациям против государств-членов Альянса.

Туск отдельно заявил о признаках подготовки России к эскалации и предположил, что ближайшие семь-восемь месяцев могут стать определяющими для безопасности Украины, Польши и всего региона.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп опроверг предположение, что директор ЦРУ ездил в Москву с целью убедить главу Кремля не испытывать решимость НАТО.

Также стало известно, что размещенные в Европе американские военные якобы остались с "критическим дефицитом" ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, весомой причиной чего стала война против Ирана.