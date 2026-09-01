Росії не сподобалось, що глава Міноборони Італії призначив Федорова своїм радником

Росія назвала "безглуздим" рішення Італії призначити колишнього міністра оборони України Михайла Федорова радником з інновацій в оборонному відомстві країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила речниця російського МЗС Марія Захарова, яку цитує The Guardian.

Захарова вважає, що призначення Федорова – "це яскравий приклад того, як західні країни використовують Україну та українців".

"Поки в Україні мобілізують пересічних громадян і відправляють їх в окопи на смерть, керівники київського режиму перетворюють військові поразки на особисті міжнародні контракти – і вони цього не соромляться", – сказала вона.

28 серпня стало відомо, що Федоров прийняв пропозицію міністра оборони Італії Гвідо Крозетто стати його радником щодо оборонних інновацій.

Ще наприкінці липня Крозетто розповідав, що запропонував Михайлу Федорову посаду радника.