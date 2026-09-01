России не понравилось, что глава Минобороны Италии назначил Федорова своим советником

Россия назвала "бессмысленным" решение Италии назначить бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова советником по инновациям в оборонном ведомстве страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, которую цитирует The Guardian.

Захарова считает, что назначение Федорова – "это яркий пример того, как западные страны используют Украину и украинцев".

"Пока в Украине мобилизуют рядовых граждан и отправляют их в окопы на верную смерть, руководители киевского режима превращают военные поражения в личные международные контракты – и они этого не стесняются", – сказала она.

28 августа стало известно, что Федоров принял предложение министра обороны Италии Гвидо Крозетто стать его советником по оборонным инновациям.

Ещё в конце июля Крозетто рассказывал, что предложил Михаилу Федорову должность советника.