У Єврокомісії розповіли, чого очікувати від несподіваної зустрічі Рютте й фон дер Ляєн

Зустріч президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та генерального секретаря НАТО Марка Рютте у середу, 2 вересня, буде присвячена насамперед зростанню гібридних загроз Європі з боку Росії та зміцненню оборонної співпраці ЄС з НАТО.

Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, відповідаючи на питання кореспондентки "Європейської правди" в Брюсселі.

Рютте та фон дер Ляєн обговорять гібридні загрози та посилення оборонної співпраці в ЄС та НАТО.

"Справді, часто буває так, що зустрічі додають до календаря президентки фон дер Ляєн незадовго до їх проведення. Цю завтрашню зустріч між президенткою та генеральним секретарем Рютте слід розглядати в контексті того, як ми зміцнюємо нашу оборонну співпрацю в межах Європи та з НАТО", – заявила Піньо.

Вона підкреслила, що це особливо важливо у світлі "зростання гібридних загроз, яке ми спостерігаємо".

"Отже, ця зустріч відбувається саме в цьому контексті. Я не можу наперед сказати, що саме обговорюватиметься", – додала речниця.

Відповідаючи на питання, чи буде під час зустрічі обговорюватися Україна та її потреби в ракетах-перехоплювачах, Паула Піньо зауважила, що "не думає, що така дискусія можлива без згадки про Україну – без згадки про те, що відбувається в Європі, що, очевидно, має серйозні наслідки також для нас у ЄС".

Як повідомляла "Європейська правда", головна дипломатка ЄС Кая Каллас анонсувала створення групи високого рівня, що складатиметься з колишніх політичних та військових лідерів європейських країн, а також України, які працюватимуть над питаннями обороноздатності блоку.

Нагадаємо, 28 липня Міноборони США офіційно розпочало шестимісячний перегляд своєї військової присутності в Європі, що може прокласти шлях до скорочення військ на континенті

Повідомляється, що перегляд Пентагоном розгортання американських військ у Європі, який планується завершити до 6 листопада, створить щонайменше чотири варіанти дій для міністра оборони США Піта Гегсета.

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