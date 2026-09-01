В Еврокомиссии рассказали, чего ждать от внеплановой встречи Рютте и фон дер Ляйен

Встреча председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и генерального секретаря НАТО Марка Рютте в среду, 2 сентября, будет посвящена прежде всего росту гибридных угроз Европе со стороны России и укреплению оборонного сотрудничества ЕС с НАТО.

Об этом заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, отвечая на вопрос корреспондентки "Европейской правды" в Брюсселе.

Рютте и фон дер Ляйен обсудят гибридные угрозы и укрепление оборонного сотрудничества в ЕС и НАТО.

"Действительно, часто бывает так, что встречи добавляются в календарь президента фон дер Ляйен незадолго до их проведения. Завтрашнюю встречу между президентом и генеральным секретарем Рютте следует рассматривать в контексте того, как мы укрепляем наше оборонное сотрудничество в рамках Европы и с НАТО", – заявила Пиньо.

Она подчеркнула, что это особенно важно в свете "роста гибридных угроз, который мы наблюдаем".

"Итак, эта встреча проходит именно в этом контексте. Я не могу заранее сказать, что именно будет обсуждаться", – добавила пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос, будет ли во время встречи обсуждаться Украина и ее потребности в ракетах-перехватчиках, Паула Пиньо отметила, что "не думает, что такая дискуссия возможна без упоминания об Украине – без упоминания о том, что происходит в Европе, что, очевидно, имеет серьезные последствия также для нас в ЕС".

Как сообщала "Европейская правда", главный дипломат ЕС Кая Каллас анонсировала создание группы высокого уровня, которая будет состоять из бывших политических и военных лидеров европейских стран, а также Украины, которые будут работать над вопросами обороноспособности блока.

Напомним, 28 июля Минобороны США официально начало шестимесячный пересмотр своего военного присутствия в Европе, что может открыть путь к сокращению войск на континенте

Сообщается, что пересмотр Пентагоном развертывания американских войск в Европе, который планируется завершить к 6 ноября, создаст как минимум четыре варианта действий для министра обороны США Пита Хегсета.

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