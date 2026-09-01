Міністр фінансів США анонсував банківські санкції проти Ірану

Міністр фінансів США Скотт Бессент обіцяє оголосити нові санкції проти Ірану вже цього тижня.

Про це він сказав в кулуарах зустрічі міністрів фінансів та очільників центробанків країн G20 в США, повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

За словами очільника Мінфіну США, новий пакет санкцій проти Ірану буде націлений на банківські установи.

"Ми, ймовірно, оголосимо про введення санкцій проти одного банку цього тижня, а наступного тижня – ще про один. Ми ведемо переговори з нашими союзниками, які всі висловили свою підтримку, і ми отримали значну підтримку", – сказав Бессент.

Раніше міністр анонсував, що США готуються ухвалювати новий пакет санкцій проти Ірану щотижня. Ці заходи є частиною масштабної економічної операції Вашингтона проти Тегерана під назвою "Економічний вигнанець".

Як зазначається, ця операція розширює категорії вторинних санкцій щодо організацій та країн, які здійснюють операції з Тегераном, а також запроваджує нові санкції в низці життєво важливих секторів іранської економіки, включаючи цифрові активи, золото, авіацію, технології та судноплавство.

28 серпня Міністерство фінансів США оголосило про нові заходи проти фінансових посередників, яких Вашингтон звинувачує у сприянні Ірану в обході санкцій.