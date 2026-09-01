Министр финансов США анонсировал банковские санкции против Ирана

Министр финансов США Скотт Бессент обещает объявить о новых санкциях против Ирана уже на этой неделе.

Об этом он заявил в кулуарах встречи министров финансов и руководителей центральных банков стран "Большой двадцатки" в США, сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

По словам главы Минфина США, новый пакет санкций против Ирана будет нацелен на банковские учреждения.

"Мы, вероятно, объявим о введении санкций против одного банка на этой неделе, а на следующей неделе – ещё против одного. Мы ведём переговоры с нашими союзниками, которые все выразили свою поддержку, и мы получили значительную поддержку", – сказал Бессент.

Ранее министр анонсировал, что США готовятся принимать новый пакет санкций против Ирана каждую неделю. Эти меры являются частью масштабной экономической операции Вашингтона против Тегерана под названием "Экономический изгой".

Как отмечается, эта операция расширяет категории вторичных санкций в отношении организаций и стран, осуществляющих операции с Тегераном, а также вводит новые санкции в ряде жизненно важных секторов иранской экономики, включая цифровые активы, золото, авиацию, технологии и судоходство.

28 августа Министерство финансов США объявило о новых мерах против финансовых посредников, которых Вашингтон обвиняет в содействии Ирану в обходе санкций.