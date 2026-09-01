ЦИК Молдовы объявила дату выборов главы Гагаузии, предшественница которого находится в тюрьме

Выборы башкана (главы) Гагаузии состоятся 15 ноября, одновременно с выборами в Народное собрание автономии.

Дату установила Центральная избирательная комиссия Молдовы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Должность башкана стала вакантной после того, как Народное собрание Гагаузии официально утвердило это решение 17 августа.

Согласно законодательству, выборы башкана должны состояться не позднее чем через три месяца после того, как должность стала вакантной. Избирательный кодекс также предусматривает, что выборы проводятся во второе или третье воскресенье ноября.

26 августа ЦИК обратилась к Народному собранию с требованием определить дату выборов. Комиссия рекомендовала провести голосование 15 ноября – в один день с выборами депутатов Народного собрания Гагаузии.

О намерении баллотироваться на пост башкана сообщал бывший депутат от Партии социалистов Федор Гагауз.

Напомним, год назад предыдущую главу региона от партии "Шор" Евгению Гуцул признали виновной в участии в незаконном финансировании партии и приговорили к 7 годам лишения свободы.

В мае по итогам апелляционного рассмотрения решение было подтверждено.

Полномочия парламента Гагаузии истекли еще в ноябре 2025 года, а новые выборы до сих пор не состоялись из-за конфликта с Кишиневом по поводу избирательного законодательства. Россия пытается использовать эту ситуацию, чтобы превратить Гагаузию в инструмент дестабилизации Молдовы.

Подробнее об этом читайте в статье Что такое Гагаузия в Молдове, как Россия смогла её "оккупировать" и что следует делать Украине