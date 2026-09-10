У Польщі хочуть карати призупиненням прав за заборонений проїзд на залізничних переїздах

В уряді Польщі внесуть пропозиції про призупинення водійського посвідчення за проїзд через залізничні переїзди на заборонний сигнал, а також посилення покарання у випадках, коли таке порушення призвело до аварій і смертельних наслідків.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це оголосив міністр інфраструктури Даріуш Клімчак.

У продовження анонсів прем’єр-міністра Дональда Туска, який пообіцяв посилити покарання за проїзд на заборонний сигнал на залізничних переїздах, міністр інфраструктури повідомив про підготовку відповідного проєкту постанови.

У нього хочуть включити нововведення про те, що за проїзд на заборонний сигнал у водіїв будуть на 3 місяці вилучати водійське посвідчення.

Крім того, запропонують поправки до кримінального кодексу, щоб у разі, коли порушення стало причиною ДТП і загибелі людей, винуватець отримав реальний термін ув’язнення та позбавлення права керування транспортним засобом на певний період.

Проєкт розраховують винести на розгляд уряду наступного тижня.

Нагадаємо, 9 вересня в аварії на переїзді за участі пасажирського поїзда "Інтерсіті" сполученням Люблін-Щецин та вантажівки загинула одна людина. Водій бетономішалки виїхав на переїзд, попри увімкнені сигнали, що попереджали про наближення поїзда. Внаслідок зіткнення потяг зійшов з рейок, з чотирьох серйозно постраждалих пасажирів одна людина померла.

У п’ятницю 4 вересня під Гданськом пасажирський потяг з майже 300 пасажирами врізався у фуру на регульованому переїзді – водій виїхав на нього у момент закриття шлагбаумів і опинився заблокований між ними.