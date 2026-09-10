В Польше предлагают приостанавливать права за проезд на красный на железнодорожных переездах

В правительстве Польши внесут предложение о приостановке водительских прав за проезд через железнодорожные переезды на красный сигнал, а также об ужесточении наказания в случаях, когда такое нарушение привело к авариям и смертельным исходам.

Как сообщает RMF24, пишет "Европейская правда", об этом объявил министр инфраструктуры Дариуш Климчак.

В продолжение заявлений премьер-министра Дональда Туска, который пообещал ужесточить наказание за проезд на запрещающий сигнал на железнодорожных переездах, министр инфраструктуры сообщил о подготовке соответствующего проекта постановления.

В него планируют включить нововведение, согласно которому за проезд на запрещающий сигнал у водителей будут на 3 месяца изымать водительское удостоверение.

Кроме того, предлагают поправки в уголовный кодекс, чтобы в случае, когда нарушение стало причиной ДТП и гибели людей, виновник получил реальный срок лишения свободы и лишение права управления транспортным средством на определенный период.

Проект планируют вынести на рассмотрение правительства на следующей неделе.

Напомним, 9 сентября в аварии на переезде с участием пассажирского поезда "Интерсити" маршрутом Люблин–Щецин и грузовика погиб один человек. Водитель бетономешалки выехал на переезд, несмотря на включенные сигналы, предупреждавшие о приближении поезда. В результате столкновения поезд сошел с рельсов, из четырех серьезно пострадавших пассажиров один человек скончался.

В пятницу, 4 сентября, под Гданьском пассажирский поезд с почти 300 пассажирами врезался в грузовик на регулируемом переезде – водитель выехал на него в момент закрытия шлагбаумов и оказался заблокированным между ними.