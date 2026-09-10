Модернизация железнодорожной сети Германии займет больше времени, чем планировалось

В Германии компании Deutsche Bahn нужно больше времени на модернизацию ее железнодорожной сети.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По словам генерального директора Эвелин Палла, капитальный ремонт ключевых железнодорожных линий продлится дольше, чем планировалось.

Как отметила Палла, пересмотр концепции показал, что четыре таких ремонта в год – это слишком много. Она предполагает, что в будущем будет проводиться два ремонта в год, а в случае особой технической необходимости – три. Пересмотренная концепция в настоящее время согласовывается с Федеральным министерством транспорта, и её планируется обнародовать в ближайшее время. Палла отказалась назвать точные даты.

Железнодорожная компания приступила к масштабным ремонтным работам во второй половине 2024 года. Первоначальная концепция предполагала полное закрытие линий на несколько месяцев, чтобы избежать проведения ремонтов во время эксплуатации. Это позволило увеличить объем строительных работ и провести полную реконструкцию путей. Обещание также включало значительное сокращение перебоев в движении и несколько лет эксплуатации без строительных работ.

Для комплексного ремонта было выбрано около 40 маршрутов. Изначально планировалось завершить все эти ремонтные работы к началу 2030-х годов. Недавно в качестве целевой даты был определен 2036 год. Согласно новой стратегии, вполне возможно, что ремонтные работы уже не удастся завершить в течение 2030-х годов.

В качестве причин для корректировки концепции Палла назвала опыт, полученный в ходе первых крупных строительных проектов, а также вопрос о том, сколько средств в целом будет доступно в специальном фонде федерального правительства для всех крупных реконструкций. Кроме того, недавно стало ясно, что четыре крупные реконструкции слишком сильно снизят пропускную способность всей сети.

Как рассчитывали ранее, модернизация должна существенно улучшить пунктуальность поездов дальнего следования, которая в прошлом году побила антирекорд 1994 года. В 2024 году немецкий железнодорожный концерн выплатил рекордные 196,8 млн евро в качестве компенсации за опоздания и отмены поездов.

В то же время проведение работ означает затруднения на том или ином направлении в течение длительного времени.

Модернизационные работы начались в 2024 году на линии между Франкфуртом-на-Майне и Мангеймом, в 2025 году приступили к ветке Гамбург – Берлин. На время работ транспортные коридоры полностью закрывают, чтобы работы могли идти полным ходом.

Ранее сообщалось, что немецкий государственный железнодорожный оператор Deutsche Bahn впервые за семь лет получил прибыль от основной деятельности и перевез рекордное количество пассажиров после пандемии коронавируса.