Мерц сохраняет скептицизм в отношении процедуры запрета "Альтернативы для Германии"

Немецкий канцлер Фридрих Мерц сохраняет осторожность в отношении возможного запрета ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ").

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Мерц не изменил своей позиции и после сокрушительного провала своей партии "Христианско-демократический союз" на выборах в земле Саксония-Анхальт.

"Я скептически отношусь и продолжаю относиться к тому, может ли такой запрет оказаться успешным", – заявил председатель ХДС в среду вечером в Берлине.

Он добавил, что этот вопрос всегда можно пересмотреть, но не верит, что это решит проблему, которую избиратели этой партии, классифицируемой как частично правоэкстремистская, видят в Германии.

Он подчеркнул, что политическое взаимодействие с "АдГ" должно быть приоритетом.

По мнению Мерца, необходимо приложить усилия, чтобы вернуть избирателей в политический центр, предложив им убедительную политическую платформу, которая также серьезно относится к их опасениям и оговоркам.

Напомним, "Альтернатива для Германии" одержала историческую победу на воскресных выборах в Саксонии-Анхальт со значительным отрывом, хотя и не набрала абсолютного большинства.

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал результат выборов в Саксонии-Анхальт самым тяжелым поражением для своей партии ХДС за десятилетие и пообещал продолжать курс реформ.

Сопредседатель "АдГ" Алис Вайдель рассчитывает, что после триумфа в Саксонии-Анхальт поддержка ее партии продолжит расти на общенациональном уровне и достигнет 40%.

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