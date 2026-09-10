На сході Польщі оголосили загрозу через російську атаку на Україну

Урядовий центр безпеки Польщі повідомив пообіді 10 вересня про те, що у повітряному просторі країни діє польська авіація через російську атаку на регіони України.

Про це йдеться у заяві, яку опублікували у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

У четвер, 10 вересня, після 14:30 за місцевим часом, Центр урядової безпеки Польщі повідомив про загрозу на сході країни.

"Російська повітряна атака на території України. Ситуація перебуває під контролем. У повітряному просторі Польщі діє польська авіація", – йдеться у заяві.

Урядовий центр безпеки Польщі наголосив, що сповіщення про небезпеку отримали Підкарпатське та Люблінське воєводства.

Варто зауважити, що приблизно в цей час ЗМІ писали, що у Луцьку було чутно звуки вибухів.

Цього дня Польща вже двічі переводила повітряні сили у режим підвищеної готовності через російські БпЛА над заходом України.

Нагадаємо, у Міноборони Польщі анонсували посилення захисту повітряного простору країни через провокації РФ. Зокрема у східній частині країни запровадили обмеження в повітряному просторі для спрощення роботи ППО.