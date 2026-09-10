На востоке Польши объявили об угрозе в связи с российской атакой на Украину

Правительственный центр безопасности Польши сообщил во второй половине дня 10 сентября о том, что в воздушном пространстве страны действует польская авиация в связи с российской атакой на регионы Украины.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в социальной сети X, пишет "Европейская правда".

В четверг, 10 сентября, после 14:30 по местному времени, Центр правительственной безопасности Польши сообщил об угрозе на востоке страны.

"Российская воздушная атака на территории Украины. Ситуация находится под контролем. В воздушном пространстве Польши действует польская авиация", – говорится в заявлении.

Правительственный центр безопасности Польши подчеркнул, что предупреждение об опасности получили Подкарпатское и Люблинское воеводства.

Стоит отметить, что примерно в это время СМИ сообщали, что в Луцке были слышны звуки взрывов.

В этот день Польша уже дважды переводила воздушные силы в режим повышенной готовности из-за российских БпЛА над западом Украины.

Напомним, в Минобороны Польши анонсировали усиление защиты воздушного пространства страны из-за провокаций РФ. В частности, в восточной части страны ввели ограничения в воздушном пространстве для упрощения работы ПВО.