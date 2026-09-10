У Лондоні затримали двох підозрюваних у допомозі іранській розвідці

Поліція Лондона повідомила про арешт двох осіб, яких підозрюють у наданні допомоги іранській розвідувальній службі.

Про це пише Sky News із посиланням на відповідну заяву, передає "Європейська правда".

Зазначається, що 42-річну жінку та 60-річного чоловіка затримали за їхніми адресами в Лондоні співробітники лондонського підрозділу з боротьби з тероризмом у рамках розслідування щодо ймовірних порушень Закону про національну безпеку.

Обох затримано за підозрою у наданні допомоги іноземній розвідслужбі. Підозрюваних доставили до лондонського поліцейського відділку, а згодом відпустили під заставу до кінця жовтня.

Поліція зазначила, що розслідування не пов’язане з жодним з інцидентів чи нападів, що сталися на початку цього року на різні об’єкти та будівлі, пов’язані з єврейською та іранською громадами по всьому Лондоні.

28 серпня у Великій Британії четверо звинувачених у підпалі громадських карет швидкої допомоги в Лондоні, що належать єврейській громадській службі, визнали свою провину.

Повідомляли, що поліція Лондона розслідує можливу причетність Ірану до серії нападів на об’єкти єврейської громади.

У липні стало відомо, що Велика Британія виділить 250 млн фунтів стерлінгів (293 млн євро) протягом трьох років на посилення захисту єврейських громад.