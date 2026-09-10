В Лондоне задержали двух подозреваемых в помощи иранской разведке

Лондонская полиция сообщила об аресте двух человек, подозреваемых в оказании помощи иранской разведывательной службе.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на соответствующее заявление, передает "Европейская правда".

Отмечается, что 42-летнюю женщину и 60-летнего мужчину задержали по их адресам в Лондоне сотрудники лондонского подразделения по борьбе с терроризмом в рамках расследования возможных нарушений Закона о национальной безопасности.

Оба задержаны по подозрению в оказании помощи иностранной разведывательной службе. Подозреваемых доставили в лондонский полицейский участок, а впоследствии отпустили под залог до конца октября.

Полиция отметила, что расследование не связано ни с одним из инцидентов или нападений, произошедших в начале этого года на различные объекты и здания, связанные с еврейской и иранской общинами по всему Лондону.

28 августа в Великобритании четверо обвиняемых в поджоге общественных машин скорой помощи в Лондоне, принадлежащих еврейской общественной службе, признали свою вину.

Сообщалось, что лондонская полиция расследует возможную причастность Ирана к серии нападений на объекты еврейской общины.

В июле стало известно, что Великобритания выделит 250 млн фунтов стерлингов (293 млн евро) в течение трёх лет на усиление защиты еврейских общин.