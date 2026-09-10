Глава МЗС Литви закликає до жорсткої відповіді на російську атаку в Лейпцигу

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс впевнений, що союзники мають дати жорстку відповідь, а також збільшити допомогу Україні після того, як Німеччина звинуватила Росію в атаці на аеропорт Лейпцига на початку серпня.

Слова Будріса цитує LRT, передає "Європейська правда".

Міністр заявив, що європейці мають відповісти на російські атаки, інакше Кремль розцінить це як слабкість.

"Коли я чую ті дебати в Європі – що, можливо, нам і не варто відповідати, бо це може призвести до ескалації, – це мислення, засноване на абсолютно хибних засадах. Це те, як ми думаємо. Росіяни так не думають. Якщо ти не відповідаєш, це означає, що ти м’який, і це означає, що з тобою можна робити, що завгодно", – наголосив Будріс.

Литовський посадовець запропонував розгорнути додаткові війська на кордоні з РФ, а також посилити допомогу Україні.

"Адже ми не будемо діяти симетрично, не будемо організовувати операції такого характеру в Росії. Збільшити пакет допомоги Україні та витіснити їх з Європи. Ось такою має бути відповідь", – заявив Будріс.

Також глава МЗС Литви виступив за обмеження кількості віз, які видаються росіянам. Як відомо, один з підозрюваних в організації атаки в "Лейпциг/Галле" в’їхав на територію ЄС за візою, виданою Італією.

"Деякі європейські країни збільшують видачу віз і для декого туризм та приїжджі росіяни, які не мають куди витратити гроші, а витрачають вони їх у європейських ресторанах і на пляжах, не мають нічого спільного з війною. Для нас це має дуже безпосереднє значення", – наголосив міністр.

Нагадаємо, 4 серпня в аеропорту "Лейпциг/Галле" виявили безпілотник з вибухівкою поблизу українського вантажного літака "Антонов", що використовувався для перевезення військових вантажів.

1 вересня Німеччина офіційно оголосила про пряму причетність Росії до гібридної атаки в аеропорту Лейпцига на початку серпня.

Детально на цю тему – у статті Німеччина під атакою Росії. Все про удар дронів по аеропорту Лейпцига та відповідь Берліна.