Глава МИД Литвы призывает к жесткому ответу на российскую атаку в Лейпциге

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис уверен, что союзники должны дать жесткий ответ, а также увеличить помощь Украине после того, как Германия обвинила Россию в атаке на аэропорт Лейпцига в начале августа.

Слова Будриса цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Министр заявил, что европейцы должны ответить на российские атаки, иначе Кремль расценит это как слабость.

"Когда я слышу те дебаты в Европе – что, возможно, нам и не стоит отвечать, потому что это может привести к эскалации, – это мышление, основанное на совершенно неправильных принципах. Это то, как мы думаем. Россияне так не думают. Если ты не отвечаешь, это означает, что ты слаб, и это означает, что с тобой можно делать что угодно", – подчеркнул Будрис.

Литовский чиновник предложил развернуть дополнительные войска на границе с РФ, а также усилить помощь Украине.

"Ведь мы не будем действовать симметрично, не будем организовывать операции такого характера в России. Увеличить пакет помощи Украине и вытеснить их из Европы. Вот каким должен быть ответ", – заявил Будрис.

Также глава МИД Литвы выступил за ограничение количества виз, выдаваемых россиянам. Как известно, один из подозреваемых в организации нападения в "Лейпциг/Халле" въехал на территорию ЕС по визе, выданной Италией.

"Некоторые европейские страны увеличивают выдачу виз, и для некоторых туризм и приезжающие россияне, которым некуда потратить деньги, а тратят они их в европейских ресторанах и на пляжах, не имеют ничего общего с войной. Для нас это имеет очень непосредственное значение", – подчеркнул министр.

Напомним, 4 августа в аэропорту "Лейпциг/Халле" обнаружили беспилотник со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета "Антонов", который использовался для перевозки военных грузов.

1 сентября Германия официально объявила о прямой причастности России к гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа.

Подробнее об этом – в статье Германия под атакой России. Все об ударе дронов по аэропорту Лейпцига и ответе Берлина.