Федеральна земля Німеччини підписала з Україною угоду про протидію гібридним загрозам

Земельний уряд федеральної землі Баден-Вюртемберг підписав угоду з Україною, яка передбачає обмін розвідувальними даними, підготовку німецьких поліцейських та співпрацю у протидії гібридним загрозам.

Про це стало відомо газеті Bild, передає "Європейська правда".

Угоду про співпрацю у протидії гібридним загрозам було укладено під час візиту до Києва міністра внутрішніх справ Баден-Вюртемберга Мануеля Хагеля.

Документ передбачає, що українські спецслужби передаватимуть інформацію щодо шпигунства, безпілотників та кіберзлочинності правоохоронним органам німецької землі. Очікується, що обмін інформацією розпочнеться вже наступного тижня.

Через три тижні представники Ради національної безпеки та оборони України відвідають Штутгарт.

Крім того, німецькі поліцейські проходитимуть підготовку в Києві. Під час візиту до України Хагель оглянув майданчик, де українські фахівці моделюють атаки безпілотників. Надалі там тренуватимуться співробітники підрозділу поліції Баден-Вюртемберга. Для цього регіональна поліція уклала угоду з Національною поліцією України.

Глава МВС Баден-Вюртемберга назвав угоду "важливою віхою" у боротьбі з гібридними загрозами з боку Росії. За його словами, Німеччина має отримати можливість ефективно протистояти таким атакам.

Повідомляли, що глава МВС Німеччини Александр Добріндт планує комплекс заходів, який має охопити захист від безпілотників та диверсій на критичній інфраструктурі і кібератак, а також – виявлення шпигунів і потенційних терористів.

Нагадаємо, 1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига на початку серпня та оголосила заходи у відповідь.

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