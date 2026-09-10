Федеральная земля Германии подписала с Украиной соглашение о противодействии гибридным угрозам

Правительство федеральной земли Баден-Вюртемберг подписало соглашение с Украиной, которое предусматривает обмен разведывательными данными, подготовку немецких полицейских и сотрудничество в области противодействия гибридным угрозам.

Об этом стало известно газете Bild, передает "Европейская правда".

Соглашение о сотрудничестве в противодействии гибридным угрозам было заключено во время визита в Киев министра внутренних дел Баден-Вюртемберга Мануэля Хагеля.

Документ предусматривает, что украинские спецслужбы будут передавать информацию о шпионаже, беспилотниках и киберпреступности правоохранительным органам немецкой земли. Ожидается, что обмен информацией начнётся уже на следующей неделе.

Через три недели представители Совета национальной безопасности и обороны Украины посетят Штутгарт.

Кроме того, немецкие полицейские будут проходить подготовку в Киеве. Во время визита в Украину Хагель осмотрел площадку, где украинские специалисты моделируют атаки беспилотников. В дальнейшем там будут тренироваться сотрудники подразделения полиции Баден-Вюртемберга. Для этого региональная полиция заключила соглашение с Национальной полицией Украины.

Глава МВД Баден-Вюртемберга назвал соглашение "важной вехой" в борьбе с гибридными угрозами со стороны России. По его словам, Германия должна получить возможность эффективно противостоять таким атакам.

Сообщалось, что глава МВД Германии Александр Добриндт планирует комплекс мер, который должен охватить защиту от беспилотников, диверсий на объектах критической инфраструктуры и кибератак, а также выявление шпионов и потенциальных террористов.

Напомним, 1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа и объявила ответные меры.

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