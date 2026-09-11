Канада та Україна підписали угоду про енергетичну співпрацю

Міністри енергетики України та Канади Денис Шмигаль та Тім Годжсон у четвер підписали Спільну заяву щодо поглиблення енергетичного співробітництва, яка передбачає підтримку Києва в енергосфері.

Про це повідомили у пресслужбі уряду Канади, передає "Європейська правда".

Згідно із заявою, Канада зобов’язується внести 10 млн канадських доларів (7,2 млн доларів США) до Фонду енергетичної підтримки України.

У документі міністри також визнають важливість диверсифікованих поставок природного газу, інфраструктури зберігання та стійких енергетичних коридорів для підтримки енергетичної безпеки.

Крім того, Канада планує надати Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) кредитні гарантії на загальну суму до 757 мільйонів доларів США для підтримки енергетичної безпеки України, зокрема для екстрених закупівель природного газу та забезпечення стратегічних резервів палива напередодні опалювального сезону 2026/2027 років.

Також міністри оголосили про співпрацю між українським "Енергоатомом" та канадською корпорацією Cameco у забезпеченні довгострокових поставок урану та послуг з конверсії до 2035 року, що є основою енергетичної незалежності ядерного парку України.

У заяві згадується, що Export Development Canada виділяє 200 млн канадських доларів (144 млн доларів) для підтримки пріоритетних проєктів в Україні, у тому числі у сфері гідроенергетичної інфраструктури.

Окремо сторони домовилися розвивати діалог щодо участі канадського приватного сектору у відбудові українського енергетичного сектору, зокрема у сферах енергообладнання, інженерних послуг, технічної експертизи, цифрових технологій, кібербезпеки та операційної стійкості.

Прем’єр-міністр міністр Канади Марк Карні анонсував нові заходи для енергетичної підтримки України, які допоможуть їй пройти зиму.

Також прем’єр-міністр Канади заявив, що країна виділить 350 млн канадських доларів (253 млн доларів США) на закупівлю ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони України.

Президент Володимир Зеленський у ході візиту до країни анонсував підписання Drone Deal з Канадою та повідомив, що Оттава передаватиме третину виготовлених дронів на потреби України.

Також президент України та прем'єр-міністр Канади підписали Декларацію про 100-річне партнерство, яка передбачає намір двох країн підняти двосторонні відносини до рівня всеосяжного стратегічного партнерства.