Канада и Украина подписали соглашение об энергетическом сотрудничестве

Министры энергетики Украины и Канады Денис Шмыгаль и Тим Ходжсон в четверг подписали Совместное заявление об углублении энергетического сотрудничества, которое предусматривает поддержку Киева в энергетической сфере.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Канады, передает "Европейская правда".

Согласно заявлению, Канада обязуется внести 10 млн канадских долларов (7,2 млн долларов США) в Фонд энергетической поддержки Украины.

В документе министры также признают важность диверсифицированных поставок природного газа, инфраструктуры хранения и устойчивых энергетических коридоров для поддержания энергетической безопасности.

Кроме того, Канада планирует предоставить Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) кредитные гарантии на общую сумму до 757 миллионов долларов США для поддержки энергетической безопасности Украины, в частности для экстренных закупок природного газа и обеспечения стратегических запасов топлива в преддверии отопительного сезона 2026/2027 годов.

Также министры объявили о сотрудничестве между украинским "Энергоатомом" и канадской корпорацией Cameco в обеспечении долгосрочных поставок урана и услуг по конверсии до 2035 года, что является основой энергетической независимости ядерного парка Украины.

В заявлении упоминается, что Export Development Canada выделяет 200 млн канадских долларов (144 млн долларов) для поддержки приоритетных проектов в Украине, в том числе в сфере гидроэнергетической инфраструктуры.

Отдельно стороны договорились развивать диалог об участии канадского частного сектора в восстановлении украинского энергетического сектора, в частности в сферах энергооборудования, инженерных услуг, технической экспертизы, цифровых технологий, кибербезопасности и операционной устойчивости.

Премьер-министр Канады Марк Карни анонсировал новые меры по энергетической поддержке Украины, которые помогут ей пережить зиму.

Также премьер-министр Канады заявил, что страна выделит 350 млн канадских долларов (253 млн долларов США) на закупку ракет-перехватчиков для противовоздушной обороны Украины.

Президент Владимир Зеленский в ходе визита в страну объявил о подписании Drone Deal с Канадой и сообщил, что Оттава будет передавать треть произведенных дронов для нужд Украины.

Также президент Украины и премьер-министр Канады подписали Декларацию о 100-летнем партнерстве, которая предусматривает намерение двух стран поднять двусторонние отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.