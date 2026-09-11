В Кремле пригрозили Литве ядерным оружием

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что территория Литвы "окажется под прицелом" российского ядерного оружия, если страна разрешит союзникам размещать у себя ядерное оружие.

Как пишет "Европейская правда", слова Пескова цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь Кремля прокомментировал планы литовского Сейма зимой принять поправку к конституции и исключить из неё положение о запрете размещения оружия массового уничтожения на территории страны.

Песков заявил, что такое решение стало бы "очень серьёзным этапом эскалации".

"Если на территории [Литвы] будет ядерное оружие, направленное против нас, то, соответственно, территория этой страны также окажется под прицелом нашего ядерного оружия", – сказал он.

В Литве уже давно ведутся дискуссии об отмене положения конституции, запрещающего размещение ядерного оружия на территории страны.

Президент Гитанас Науседа в июле созвал встречу с руководителями парламента и правительства, а также с главами парламентских фракций, после чего заявил о достижении широкого консенсуса относительно того, что это конституционное положение устарело и должно быть отменено.

В мае председатель литовского Сейма Юозас Олекас заявил, что в нынешней геополитической ситуации следует рассмотреть возможность внесения изменений в конституцию, чтобы разрешить размещение ядерного оружия в Литве.

Также министр обороны Литвы Робертас Каунас подтвердил, что Вильнюс ведет переговоры с американцами о размещении ядерного оружия США на территории балтийской страны.