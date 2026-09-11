ЗМІ: ХАМАС готував атаки на єврейські та ізраїльські об’єкти в Берліні й Відні

Федеральний прокурор Німеччини подав обвинувальний акт, у якому заявив, що ХАМАС планував скоординовані терористичні атаки в Берліні та Відні з нагоди другої річниці нападу на Ізраїль у 2025 році.

Обвинувальний акт отримало німецьке видання WELT, передає "Європейська правда".

Згідно з обвинувальним актом, атаки мали відбутися одночасно або з невеликим інтервалом 7 жовтня 2025 року, і їхньою ціллю були ізраїльські та єврейські об’єкти в обох європейських столицях.

Зазначається, що цей задум підтримувала міжнародна мережа з постачання зброї, яка переправляла пістолети, автоматичну гвинтівку та сотні патронів через Данію, Німеччину та Австрію.

Обвинувальний акт свідчить, що семи чоловікам висунуто звинувачення у зв’язку з цим, і вони перебувають під вартою до судового розгляду.

Також зазначається, що один з обвинувачених працював таємним інформатором німецької служби внутрішньої розвідки. Матеріали справи стверджують, що він продовжував звітувати своєму куратору в розвідці і при цьому не розкривав повного обсягу своєї власної причетності до придбання боєприпасів для угруповання.

В обвинувальному акті ця подія зображується як частина ширшої зміни в діяльності ХАМАС в Європі. Згідно з розвідданими, наведеними в документі, ще до нападу 7 жовтня 2023 року існували плани щодо створення та підготовки оперативних осередків на континенті з використанням Туреччини як бази та дистанційного керування атаками з-за кордону.

Прокурори стверджують, що операція з постачання зброї також координувалася з Лівану, де, як стверджується, агент ХАМАС керував одним із каналів постачання, що зв’язував членів мережі по всій Європі.

Справа почала розкриватися 1 жовтня 2025 року, всього за шість днів до запланованих нападів, коли німецькі органи влади заарештували в Берліні трьох підозрюваних під час передачі схованки зі зброєю, яка, за твердженням прокурорів, була зібрана для цієї операції.

Слідчі стверджують, що група керувала двома окремими, але скоординованими каналами постачання зброї. Один з них забезпечував арсенал у Берліні, а інший – транспортував п’ять пістолетів та боєприпаси з Копенгагена через Берлін до Відня, де їх зберігали в орендованому приміщенні разом з одягом та іншим спорядженням.

Нагадаємо, наприкінці липня президент США Дональд Трамп заявив, що його Рада миру досягла "історичної угоди" про повне роззброєння ХАМАС та всіх інших бойових угруповань у секторі Гази.

Німецький уряд Німеччини розглядає план президента США щодо сектора Гази як можливість досягти прогресу в роззброєнні угруповання ХАМАС.