СМИ: ХАМАС готовил атаки на еврейские и израильские объекты в Берлине и Вене

Федеральный прокурор Германии подал обвинительное заключение, в котором заявил, что ХАМАС планировал скоординированные террористические атаки в Берлине и Вене по случаю второй годовщины нападения на Израиль в 2025 году.

Обвинительное заключение получило немецкое издание WELT, передает "Европейская правда".

Согласно обвинительному заключению, атаки должны были произойти одновременно или с небольшим интервалом 7 октября 2025 года, и их целью были израильские и еврейские объекты в обеих европейских столицах.

Отмечается, что этот замысел поддерживала международная сеть по поставке оружия, которая переправляла пистолеты, автоматическую винтовку и сотни патронов через Данию, Германию и Австрию.

Обвинительное заключение свидетельствует, что семерым мужчинам предъявлены обвинения в связи с этим, и они находятся под стражей до судебного разбирательства.

Также отмечается, что один из обвиняемых работал тайным информатором немецкой службы внутренней разведки. Материалы дела утверждают, что он продолжал отчитываться перед своим куратором в разведке и при этом не раскрывал полного объема своей собственной причастности к приобретению боеприпасов для группировки.

В обвинительном акте это событие представляется как часть более широких изменений в деятельности ХАМАС в Европе. Согласно разведданным, приведенным в документе, еще до нападения 7 октября 2023 года существовали планы по созданию и подготовке оперативных ячеек на континенте с использованием Турции в качестве базы и дистанционному управлению атаками из-за рубежа.

Прокуроры утверждают, что операция по поставке оружия также координировалась из Ливана, где, как утверждается, агент ХАМАС руководил одним из каналов поставок, связывавшим членов сети по всей Европе.

Дело начало раскрываться 1 октября 2025 года, всего за шесть дней до запланированных нападений, когда немецкие власти арестовали в Берлине трех подозреваемых во время передачи тайника с оружием, которое, по утверждению прокуроров, было собрано для этой операции.

Следователи утверждают, что группа управляла двумя отдельными, но скоординированными каналами поставки оружия. Один из них обеспечивал арсенал в Берлине, а другой – транспортировал пять пистолетов и боеприпасы из Копенгагена через Берлин в Вену, где их хранили в арендованном помещении вместе с одеждой и другим снаряжением.

Напомним, в конце июля президент США Дональд Трамп заявил, что его Совет мира достиг "исторического соглашения" о полном разоружении ХАМАС и всех других боевых группировок в секторе Газа.

Правительство Германии рассматривает план президента США в отношении сектора Газа как возможность добиться прогресса в разоружении группировки ХАМАС.