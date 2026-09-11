У Польщі водій міського автобуса спричинив паніку, заїхавши на залізничний переїзд на червоний

У польській Лодзі міський автобус майже заїхав на залізничний переїзд на заборонний сигнал, налякавши пасажирів.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Польська залізниця опублікувала як застереження відеозапис інциденту у Лодзі, де водій рейсового автобуса надто пізно почав гальмувати перед залізничним переїздом на заборонний сигнал та зупинився аж перед рейками, через що шлагбаум опустився на дах автобуса.

Autobus MPK utknął pod rogatkami narażając zdrowie i życie pasażerów❗



Na przejeździe kolejowo-drogowym przy ul. Edwarda w Łodzi kierowca miejskiego autobusu wjechał na przejazd po włączeniu czerwonego światła na sygnalizatorze. Kierowca zatrzymał się w strefy zagrożenia, a na… pic.twitter.com/Pfxh1jFhJe – PLK SA (@PKP_PLK_SA) September 11, 2026

Деякі пасажири на тлі резонансу довкола останніх аварій запанікували і почали вибігати з автобуса. Зрештою шлагбаум припідняли, водій здав назад, поїзд проїхав без перешкод.

У залізничній компанії PKP наголосили, що це "ситуація, якої ніколи не мало статися", особливо коли йдеться про досвідченого перевізника пасажирів.

Також нагадали, що якщо водій через свою неуважність потрапив у пастку між опущеними шлагбаумами, слід виїздити звідти, навіть якщо потрібно ламати шлагбаум.

Нагадаємо, у Польщі заговорили про суттєве посилення покарань для водіїв, які виїздять на залізничні переїзди на заборонний сигнал – після серії подібних аварій. Остання з них, за участю бетономішалки й пасажирського поїзда, спричинила сходження локомотива та кількох вагонів з рейок та загибель одного з пасажирів.

У зв’язку з випадком польські машиністи оголосили страйк на 11 вересня і скидали швидкість перед кожним переїздом, що призвело до масштабних затримок поїздів.