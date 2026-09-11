В Польше водитель автобуса вызвал панику, выехав на железнодорожный переезд на красный свет

В польской Лодзи городской автобус едва не выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал, чем напугал пассажиров.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Польская железная дорога опубликовала в качестве предупреждения видеозапись инцидента в Лодзи, где водитель автобуса слишком поздно начал тормозить перед железнодорожным переездом при запрещающем сигнале и остановился прямо перед рельсами, из-за чего шлагбаум опустился на крышу автобуса.

Autobus MPK utknął pod rogatkami narażając zdrowie i życie pasażerów❗



Na przejeździe kolejowo-drogowym przy ul. Edwarda w Łodzi kierowca miejskiego autobusu wjechał na przejazd po włączeniu czerwonego światła na sygnalizatorze. Kierowca zatrzymał się w strefy zagrożenia, a na… pic.twitter.com/Pfxh1jFhJe – PLK SA (@PKP_PLK_SA) September 11, 2026

Некоторые пассажиры на фоне резонанса вокруг последних аварий запаниковали и начали выбегать из автобуса. В конце концов шлагбаум подняли, водитель сдал назад, поезд проехал без препятствий.

В железнодорожной компании PKP подчеркнули, что это "ситуация, которая никогда не должна была произойти", особенно когда речь идет об опытном перевозчике пассажиров.

Также напомнили, что если водитель из-за своей невнимательности попал в ловушку между опущенными шлагбаумами, следует выезжать оттуда, даже если для этого придется сломать шлагбаум.

Напомним, в Польше заговорили о существенном ужесточении наказаний для водителей, выезжающих на железнодорожные переезды на запрещающий сигнал – после серии подобных аварий. Последняя из них,с участием бетономешалки и пассажирского поезда, привела к сходу локомотива и нескольких вагонов с рельсов и гибели одного из пассажиров.

В связи с этим инцидентом польские машинисты объявили забастовку на 11 сентября и снижали скорость перед каждым переездом, что привело к масштабным задержкам поездов.