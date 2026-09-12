У премьера Великобритании отреагировали на заявления Трампа об объединении Ирландии

Даунинг-стрит отреагировала на комментарии Трампа о том, что он "был бы рад" видеть объединенную Ирландию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Представители Даунинг-стрит, 10, сослались на слова премьер-министра Энди Бернема, высказанные в среду в Палате общин, о том, что он "будет соблюдать её (Соглашение Страстной пятницы) на 100%".

В среду Бернем добавил, что "вопрос о референдуме по поводу границы" должен решать министр по делам Северной Ирландии "тогда, когда в стране будет достигнут четкий консенсус – когда общественное мнение изменится настолько, что этот вопрос придется рассмотреть".

"Соглашение Страстной пятницы", положившее конец 30-летнему конфликту в Северной Ирландии, позволяет министру по делам Северной Ирландии объявить референдум по вопросу границы, если возникнет вероятность того, что большинство жителей Северной Ирландии проголосует за объединение с Ирландией.

В ходе такого референдума жители Северной Ирландии будут голосовать за то, хотят ли они остаться частью Соединённого Королевства или объединиться с Республикой Ирландия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень хотел бы" увидеть объединение Ирландии с Северной Ирландией, которая остается под британским управлением.

В субботу Дональд Трамп прибыл с двухдневным визитом в Ирландию.