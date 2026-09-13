В Польше заявляют, что ночью существовала "реальная угроза" для страны из-за дронов РФ у границы

Пресс-секретарь Оперативного командования родов войск Польши Яцек Горишевский заявил, что в ночь на 13 сентября, когда Россия атаковала украинские регионы, для его страны "угроза была реальной".

Его слова приводит RMF24, пишет "Европейская правда".

В ночь на 13 сентября Россия нанесла удар по Украине 453 беспилотником различных типов, в том числе реактивными. Горишевский заявил, что для Польши "угроза была реальной".

"Беспилотники действовали и даже поражали цели, расположенные очень близко к границе с Польшей – на расстоянии от нескольких до нескольких десятков километров", – подчеркнул он.

Напомним, пресс-секретарь Надбужанского отдела пограничной службы Польши Дариуш Синецкий заявил, что в ночь на 13 сентября беспилотник попал в грузовик недалеко от пограничного перехода "Ягодин-Дорогуск".

Еще ранее пресс-секретарь Госпограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что попаданий непосредственно в пункт пропуска "Ягодин" на границе с Польшей не было.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что нарушения воздушного пространства страны не произошло.

А "Укрзализниця" сообщила о том, что Россия нанесла удар по локомотиву пассажирского поезда недалеко от границы с Польшей.