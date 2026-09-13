Невідомий об’єкт близько 20 хвилин перебував у повітряному просторі Литви

Рано вранці в неділю, 13 вересня, невідомий об’єкт пролітав над повітряним простором Литви приблизно 20 хвилин, після чого ввійшов у повітряний простір Калінінградської області РФ.

Про це заявив голова Національного центру управління кризовими ситуаціями (NKVC) Вілмантас Віткаускас, в ефірі LRT, пише "Європейська правда".

За даними Збройних сил Литви, о 04:05 ранку в неділю радари ВПС поблизу Варени зафіксували об’єкт, який перетнув територію країни та увійшов до Калінінградської області Росії. Ймовірно, він прибув із Білорусі.

Очільник NKVC заявив, що, найімовірніше, це був дрон, і наразі триває розслідування для підтвердження цього.

"Розслідування ще триває. Дуже важко зробити остаточний висновок, не маючи об’єкта у своєму розпорядженні, але, виходячи з зафіксованих параметрів, найімовірніше, це був безпілотний літальний апарат", – сказав він.

За словами Віткаускаса, мешканці також чули, як об’єкт пролітав. Він зазначив, що об’єкт рухався у досить чіткому напрямку до Калінінградської області Росії й пролетів приблизно 60–70 кілометрів через повітряний простір Литви.

Варто зазначити, що цього ж дня речник Оперативного командування видів збройних сил Польщі Яцек Горишевський заявив, що у ніч проти 13 вересня, коли Росія атакувала українські регіони, для його країни "загроза була реальною".

Речник Надбужанського відділу прикордонної служби Польщі Даріуш Сінецький заявив, що у ніч проти 13 вересня, безпілотник влучив у вантажівку неподалік прикордонного переходу "Ягодин-Дорогуськ".

Ще раніше речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що влучань безпосередньо у пункт пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею не було.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що порушення повітряного простору країни не відбулося.

А "Укрзалізниця" повідомила про те, що Росія вдарила по локомотиву пасажирського поїзда неподалік кордону з Польщею.