Неизвестный объект около 20 минут находился в воздушном пространстве Литвы

Рано утром в воскресенье, 13 сентября, неизвестный объект пролетал над воздушным пространством Литвы примерно 20 минут, после чего вошёл в воздушное пространство Калининградской области РФ.

Об этом заявил глава Национального центра управления кризисными ситуациями (NKVC) Вилмантас Виткаускас в эфире LRT, пишет "Европейская правда".

По данным Вооружённых сил Литвы, в 04:05 утра в воскресенье радары ВВС вблизи Варены зафиксировали объект, который пересек территорию страны и вошёл в Калининградскую область России. Вероятно, он прибыл из Беларуси.

Глава NKVC заявил, что, скорее всего, это был дрон, и в настоящее время ведется расследование для подтверждения этого.

"Расследование еще продолжается. Очень трудно сделать окончательный вывод, не имея объекта в своем распоряжении, но, исходя из зафиксированных параметров, скорее всего, это был беспилотный летательный аппарат", – сказал он.

По словам Виткаускаса, жители также слышали, как объект пролетал. Он отметил, что объект двигался в довольно четком направлении к Калининградской области России и пролетел примерно 60–70 километров через воздушное пространство Литвы.

Стоит отметить, что в тот же день пресс-секретарь Оперативного командования видов вооруженных сил Польши Яцек Горишевский заявил, что в ночь на 13 сентября, когда Россия атаковала украинские регионы, для его страны "угроза была реальной".

Пресс-секретарь Надбужанского отдела пограничной службы Польши Дариуш Синецкий заявил, что в ночь на 13 сентября беспилотник попал в грузовик недалеко от пограничного перехода "Ягодин-Дорогуск".

Еще ранее пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что попаданий непосредственно в пункт пропуска "Ягодин" на границе с Польшей не было.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что нарушения воздушного пространства страны не произошло.

А "Укрзализныця" сообщила о том, что Россия нанесла удар по локомотиву пассажирского поезда недалеко от границы с Польшей.