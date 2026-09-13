В Литве подняли истребители, объявили тревогу и приостановили полеты из-за... стаи птиц

В воскресенье в Вильнюсском регионе было объявлено предупреждение о возможном обнаружении дрона: жители получили SMS-сообщения с предупреждением, в воздух поднялись истребители НАТО, а авиарейсы были приостановлены.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

После того, как ранее была обнаружена потенциальная угроза со стороны дрона, жители Вильнюсского района, города Вильнюса, Тракайского района и Электренайского района получили предупреждающие сообщения.

Как сообщили в Национальном центре управления кризисными ситуациями (NKVC) на основании информации, предоставленной ВВС Литвы и другими службами, 13 сентября в 12:56, после получения данных о возможном появлении неопознанного объекта в воздушном пространстве Литвы, ситуация была немедленно оценена и начаты меры реагирования.

В 12:59 в городе Вильнюсе, а также в Вильнюсском, Тракайском и Электренайском районах было объявлено предупреждение, и жителям рекомендовали найти безопасное место.

После взлета истребителей НАТО, выполнявших миссию воздушного патрулирования, было установлено, что сигналы на экране радара вызвала стая птиц.

"Для проверки объекта были задействованы истребители, выполнявшие миссию воздушного патрулирования НАТО. Они установили, что сигналы на экране радара вызвала стая птиц. В первоначальной радиолокационной информации сигналы птиц и дронов могут быть схожими, поэтому была проведена дополнительная проверка для точного определения природы объекта", – сообщила NKVC.

Предупреждение было отменено в 13:37. Потенциальная опасность длилась около 38 минут.

Истребители из миссии НАТО по противовоздушной обороне, бывшей Миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства, кружат над Вильнюсом с июля. Воздушное пространство над Литвой и другими прибалтийскими странами в настоящее время охраняют истребители "Eurofighter Typhoon" итальянских ВВС, базирующиеся на авиабазе в Шяуляй.

Стоит отметить, что в тот же день пресс-секретарь Оперативного командования родов войск Польши Яцек Горишевский заявил, что в ночь на 13 сентября, когда Россия атаковала украинские регионы, для его страны "угроза была реальной".

Пресс-секретарь Надбужанского отдела пограничной службы Польши Дариуш Синецкий заявил, что в ночь на 13 сентября беспилотник попал в грузовик недалеко от пограничного перехода "Ягодин-Дорогуск".

Еще ранее пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что попаданий непосредственно в пункт пропуска "Ягодин" на границе с Польшей не было.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что нарушения воздушного пространства страны не произошло.

А "Укрзализныця" сообщила о том, что Россия нанесла удар по локомотиву пассажирского поезда недалеко от границы с Польшей.