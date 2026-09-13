Поезд с советником Мерца и Борисом Джонсоном пришлось эвакуировать недалеко от Польши из-за атаки дронов

Один из ближайших советников канцлера Германии Фридриха Мерца Гюнтер Зауттер, советники по вопросам безопасности других европейских стран, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон находились в поезде, который должны были эвакуировать вблизи границы с Польшей из-за атаки на другой украинский поезд.

Об этом стало известно изданию Spiegel, а также написал в "Х" бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, передает "Европейская правда".

По информации, полученной изданием, советник по вопросам внешней политики и безопасности в канцелярии в субботу ночью ехал на поезде из Киева в Польшу. Около 5:00 утра поезд остановился вблизи польской границы.

Поводом стал инцидент на той же железнодорожной линии. Там, также ранним утром, вблизи польской границы линия Киев–Варшава подверглась атаке беспилотника. По данным оператора, был поражен локомотив поезда, но никто не пострадал.

Зауттер находился в столице Украины вместе с советниками по вопросам безопасности из Великобритании, Франции и Италии, а также с представителями правительства президента Владимира Зеленского, обсуждая возможные мирные переговоры с Россией. В субботу он посетил международную конференцию по вопросам безопасности YES.

Помимо Зауттера, в поезде находились советники по вопросам безопасности из других европейских правительств, депутаты немецкого Бундестага, дипломаты и учёные.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также вернулся в Польшу на этом специальном поезде после конференции.

Все остались целыми и невредимыми: вскоре после того, как поезд остановился из-за тревоги по поводу дронов, а проводники разбудили пассажиров для эвакуации, было объявлено об отмене тревоги, поскольку больше дронов обнаружено не было.

Как уточнил экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт, пассажиры получили предупреждение об эвакуации поезда, но предупреждение было отменено, и поезд смог продолжить движение.

Робин Вагенер, член "Партии зеленых" в Бундестаге, также находился на борту этого специального поезда. Депутат выразил свое возмущение после этих атак.

"Эти атаки дронов – это слепой террор против украинского гражданского населения и опасная эскалация войны Путина", – заявил Вагенер изданию Spiegel.

Парламентарий рассматривает эти атаки как провокацию против сторонников Украины. "Россия становится всё более беспринципной и играет с огнём прямо на границе Европейского Союза и НАТО; мы должны наконец положить чёткий конец этому террору", – потребовал Вагенер.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что атака РФ затруднила пересечение украинско-польской границы его команде.

Напомним, пресс-секретарь Надбужанского отдела пограничной службы Польши Дариуш Синецкий заявил, что в ночь на 13 сентября беспилотник попал в грузовик недалеко от пограничного перехода "Ягодин – Дорогуск".

Еще ранее пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что попаданий непосредственно в пункт пропуска "Ягодин" на границе с Польшей не было.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что нарушения воздушного пространства страны не произошло.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что это террор со стороны главы Кремля Владимира Путина, который "стучит" прямо в двери ЕС и НАТО".

А "Укрзализныця" сообщила о том, что Россия нанесла удар по локомотиву пассажирского поезда недалеко от границы с Польшей.