В Латвії звільнили міністра, якого спіймали п’яним за кермом

Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс звільнив міністра соціального забезпечення Рейніса Узулнієкса після того, як того затримала поліція за кермом із рівнем алкоголю, що приблизно в шість разів перевищує встановлену законом межу.

Про це латвійський прем’єр написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Кулбергс наголосив, що людина, яка сідає за кермо в нетверезому стані, "ставить під загрозу здоров’я та життя інших людей".

"З боку міністра це є безвідповідальним і категорично неприйнятним вчинком. Тому звільнення Узулнієкса з посади є єдиним правильним рішенням", – наголосив він.

Як повідомляє LSM, поліція затримала міністра у суботу. Зазначається, що він керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння – з рівнем 3,5 проміле.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс також засудив цей інцидент.

"Особливо неприйнятно й ганебно, коли подібні дії вчиняють державні посадовці – міністри, парламентарії чи співробітники правоохоронних органів. Така поведінка заслуговує на суворе покарання, оскільки ніхто не стоїть понад законом, і це є сигналом для всього суспільства", – прокоментував президент.

Нагадаємо, у 2023 році тодішній заступник міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас оголосив про відставку після того, як його спіймали за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

А у 2024 році тодішнього міністра фінансів Австрії Магнуса Бруннера на чотири тижні позбавили водійських прав за перевищення швидкості.