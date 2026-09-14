В Латвии уволили министра, которого поймали пьяным за рулем

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс уволил министра социального обеспечения Рейниса Узулниекса после того, как его задержала полиция за рулем с уровнем алкоголя, примерно в шесть раз превышающим установленный законом предел.

Об этом латвийский премьер написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Кулбергс подчеркнул, что человек, садящийся за руль в нетрезвом состоянии, "подвергает опасности здоровье и жизнь других людей".

"Со стороны министра это безответственный и категорически неприемлемый поступок. Поэтому увольнение Узулниекса с должности является единственным правильным решением", – подчеркнул он.

Как сообщает LSM, полиция задержала министра в субботу. Отмечается, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения – с уровнем 3,5 промилле.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс также осудил этот инцидент.

"Особенно недопустимо и позорно, когда подобные действия совершают государственные чиновники – министры, парламентарии или сотрудники правоохранительных органов. Такое поведение заслуживает сурового наказания, поскольку никто не стоит над законом, и это является сигналом для всего общества", – прокомментировал президент.

Напомним, в 2023 году тогдашний заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас объявил об отставке после того, как его поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

А в 2024 году тогдашнего министра финансов Австрии Магнуса Бруннера на четыре недели лишили водительских прав за превышение скорости.